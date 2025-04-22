https://1prime.ru/20250422/terakt-856937516.html

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом - 22.04.2025, ПРАЙМ

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом

Президент России Владимир Путин назвал теракт под Пахалгамом в провинции Джамму и Кашмир в Индии жестоким преступлением, которое не может иметь никаких... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T23:49+0300

2025-04-22T23:49+0300

2025-04-22T23:49+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал теракт под Пахалгамом в провинции Джамму и Кашмир в Индии жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Как ранее сообщили источники в полиции Индии, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами и являющейся популярным туристическим местом. "Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме. Владимир Путин отметил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. "Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - добавил глава государства. Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии погибли не менее 27 человек и 13 получили ранения. Отмечается, что среди погибших два иностранных гражданина. По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20250422/politico-856935948.html

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россия, общество , индия, москва, владимир путин