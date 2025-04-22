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Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов

Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов

Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:00+0300

2025-04-22T14:00+0300

2025-04-22T14:00+0300

экономика

россия

оман

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году товарооборот составил 314 миллионов долларов", - говорится в материалах Кремля. Отмечается, что за год наибольший рост экспорта из России в Оман пришелся на зерновые, в частности поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) выросли на 52% до 130 миллионов долларов, ячменя в 6,7 раза до 21 миллиона долларов.

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оман

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россия, оман