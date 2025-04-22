Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/tovarooborot-856917475.html
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:00+0300
2025-04-22T14:00+0300
экономика
россия
оман
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/73/842407309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_256a1aca2f8f92edfe4071477b964ccd.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году товарооборот составил 314 миллионов долларов", - говорится в материалах Кремля. Отмечается, что за год наибольший рост экспорта из России в Оман пришелся на зерновые, в частности поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) выросли на 52% до 130 миллионов долларов, ячменя в 6,7 раза до 21 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20250422/opek-856917045.html
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/73/842407309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0114b64c1e3a6d6b90bf9c13470d3d49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оман
Экономика, РОССИЯ, ОМАН
14:00 22.04.2025
 
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов

Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов

© Фото : Unsplash/Adil RiyamiМаскат, Оман
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : Unsplash/Adil Riyami
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в РФ.
Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В 2024 году товарооборот составил 314 миллионов долларов", - говорится в материалах Кремля.
Отмечается, что за год наибольший рост экспорта из России в Оман пришелся на зерновые, в частности поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) выросли на 52% до 130 миллионов долларов, ячменя в 6,7 раза до 21 миллиона долларов.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
13:55
 
ЭкономикаРОССИЯОМАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала