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Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:00+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году товарооборот составил 314 миллионов долларов", - говорится в материалах Кремля. Отмечается, что за год наибольший рост экспорта из России в Оман пришелся на зерновые, в частности поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) выросли на 52% до 130 миллионов долларов, ячменя в 6,7 раза до 21 миллиона долларов.
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россия, оман
Товарооборот России и Омана составил 314 миллионов долларов
Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Омана в 2024 году составил 314 миллионов долларов, говорится в материалах к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в РФ.
Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В 2024 году товарооборот составил 314 миллионов долларов", - говорится в материалах Кремля.
Отмечается, что за год наибольший рост экспорта из России в Оман пришелся на зерновые, в частности поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) выросли на 52% до 130 миллионов долларов, ячменя в 6,7 раза до 21 миллиона долларов.
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