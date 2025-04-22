https://1prime.ru/20250422/toyota-856916030.html

Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей

Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей - 22.04.2025, ПРАЙМ

Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor подписал соглашение с правительством Шанхая о строительстве в китайском мегаполисе нового завода по производству... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:41+0300

2025-04-22T13:41+0300

2025-04-22T13:41+0300

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ПЕКИН, 22 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor подписал соглашение с правительством Шанхая о строительстве в китайском мегаполисе нового завода по производству электромобилей с объемом инвестиций в 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов), проект будет полностью находиться в собственности японской компании, сообщило во вторник агентство Синьхуа. "В соглашении о стратегическом сотрудничестве с правительством Шанхая Toyota обязуется инвестировать в общей сложности 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов) в проект создания автомобилей на новых источниках энергии в районе Цзиньшань, он будет направлен на исследования и разработки, производство и продажу электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей", - передаёт Синьхуа. Согласно плану автоконцерна, проект будет официально запущен в июне этого года, а первый автомобиль сойдет с конвейера в 2027 году. Отмечается, что завод станет еще одним проектом мирового значения в области автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае после завода компании Tesla Gigafactory Shanghai, крупнейшего в мире по объему выпуска автомобилей Tesla.

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бизнес, шанхай, пекин, toyota, tesla, toyota camry