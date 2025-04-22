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Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей
Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей - 22.04.2025, ПРАЙМ
Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей
Японский автоконцерн Toyota Motor подписал соглашение с правительством Шанхая о строительстве в китайском мегаполисе нового завода по производству... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:41+0300
2025-04-22T13:41+0300
бизнес
шанхай
пекин
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tesla
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ПЕКИН, 22 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor подписал соглашение с правительством Шанхая о строительстве в китайском мегаполисе нового завода по производству электромобилей с объемом инвестиций в 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов), проект будет полностью находиться в собственности японской компании, сообщило во вторник агентство Синьхуа. "В соглашении о стратегическом сотрудничестве с правительством Шанхая Toyota обязуется инвестировать в общей сложности 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов) в проект создания автомобилей на новых источниках энергии в районе Цзиньшань, он будет направлен на исследования и разработки, производство и продажу электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей", - передаёт Синьхуа. Согласно плану автоконцерна, проект будет официально запущен в июне этого года, а первый автомобиль сойдет с конвейера в 2027 году. Отмечается, что завод станет еще одним проектом мирового значения в области автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае после завода компании Tesla Gigafactory Shanghai, крупнейшего в мире по объему выпуска автомобилей Tesla.
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бизнес, шанхай, пекин, toyota, tesla, toyota camry
Бизнес, Шанхай, Пекин, Toyota, Tesla, Toyota Camry
13:41 22.04.2025
 
Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей

Toyota построит в Шанхае завод по производству электромобилей на $2 млрд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ПЕКИН, 22 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor подписал соглашение с правительством Шанхая о строительстве в китайском мегаполисе нового завода по производству электромобилей с объемом инвестиций в 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов), проект будет полностью находиться в собственности японской компании, сообщило во вторник агентство Синьхуа.
"В соглашении о стратегическом сотрудничестве с правительством Шанхая Toyota обязуется инвестировать в общей сложности 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов) в проект создания автомобилей на новых источниках энергии в районе Цзиньшань, он будет направлен на исследования и разработки, производство и продажу электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей", - передаёт Синьхуа.
Согласно плану автоконцерна, проект будет официально запущен в июне этого года, а первый автомобиль сойдет с конвейера в 2027 году.
Отмечается, что завод станет еще одним проектом мирового значения в области автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае после завода компании Tesla Gigafactory Shanghai, крупнейшего в мире по объему выпуска автомобилей Tesla.
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