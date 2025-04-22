https://1prime.ru/20250422/tramp-856905519.html

"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией

"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T09:21+0300

2025-04-22T09:21+0300

2025-04-22T09:21+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Трамп стремится к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на Земле", — заметил эксперт.Малинен также подчеркнул, что Россия имеет огромные запасы полезных ископаемых и претензии на Арктику.Согласно изданию Responsible Statecraft, США могут предложить России смягчение санкций и инвестиции в Арктический регион в обмен на сотрудничество по Украине. В социальной сети Truth Social Трамп выразил надежду на заключение сделки между Россией и Украиной на этой неделе.

https://1prime.ru/20250422/smi-856903393.html

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сша, россия, дональд трамп