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"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией
"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:21+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Трамп стремится к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на Земле", — заметил эксперт.Малинен также подчеркнул, что Россия имеет огромные запасы полезных ископаемых и претензии на Арктику.Согласно изданию Responsible Statecraft, США могут предложить России смягчение санкций и инвестиции в Арктический регион в обмен на сотрудничество по Украине. В социальной сети Truth Social Трамп выразил надежду на заключение сделки между Россией и Украиной на этой неделе.
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Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией
Малинен: Трамп собирается наладить отношения с РФ из-за ее природных богатств
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Трамп стремится к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на Земле", — заметил эксперт.
Малинен также подчеркнул, что Россия имеет огромные запасы полезных ископаемых и претензии на Арктику.
Согласно изданию Responsible Statecraft, США могут предложить России смягчение санкций и инвестиции в Арктический регион в обмен на сотрудничество по Украине. В социальной сети Truth Social Трамп выразил надежду на заключение сделки между Россией и Украиной на этой неделе.
СМИ узнали подробности плана Трампа по Украине