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"Через три дня". Трамп сделал заявление в ответ на вопрос о Крыме

"Через три дня". Трамп сделал заявление в ответ на вопрос о Крыме - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Через три дня". Трамп сделал заявление в ответ на вопрос о Крыме

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал представить свой мирный план по Украине через три дня. Об этом сообщает New York Post в публикации фрагмента, где Трамп | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T10:45+0300

2025-04-22T10:45+0300

2025-04-22T10:45+0300

политика

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал представить свой мирный план по Украине через три дня. Об этом сообщает New York Post в публикации фрагмента, где Трамп ответил на вопрос о признании Украиной Крыма территорией России."Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. <…> Посмотрим, как все пойдет", — сообщил американский лидер.Согласно источникам, план Трампа может включать размещение европейских сил на Украине для прекращения огня. Также сообщается, что США требуют уступок от Киева, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.

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сша, дональд трамп, крым