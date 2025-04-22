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СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы - 22.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы
СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы
Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:35+0300
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политика
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. "Видение мира Трампа это не конкуренция великих держав, а договоренность между великими державами: система "концерта", похожая на ту, на основе которой существовала Европа в 19 веке. Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе - не всегда гармонично, но всегда целенаправленно", - пишет издание. Журнал добавляет, что в первую очередь Трамп стремится прийти к единению с Китаем и Россией. Вместо того, чтобы попытаться обойти их, Трамп хочет убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок, отмечает издание. Китай, Россия и США могут пытаться получить преимущество различными путями, однако они понимают, что сосуществуют в рамках единой системы миропорядка и главенствуют в ней, заключает издание.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
11:35 22.04.2025
 
СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы

Foreign Affairs: Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs.
"Видение мира Трампа это не конкуренция великих держав, а договоренность между великими державами: система "концерта", похожая на ту, на основе которой существовала Европа в 19 веке. Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе - не всегда гармонично, но всегда целенаправленно", - пишет издание.
Журнал добавляет, что в первую очередь Трамп стремится прийти к единению с Китаем и Россией. Вместо того, чтобы попытаться обойти их, Трамп хочет убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок, отмечает издание.
Китай, Россия и США могут пытаться получить преимущество различными путями, однако они понимают, что сосуществуют в рамках единой системы миропорядка и главенствуют в ней, заключает издание.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ПолитикаСШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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