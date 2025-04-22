https://1prime.ru/20250422/tramp-856909650.html

СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы

СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы - 22.04.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о стремлении Трампа объединить великие державы

Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:35+0300

2025-04-22T11:35+0300

2025-04-22T11:35+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. "Видение мира Трампа это не конкуренция великих держав, а договоренность между великими державами: система "концерта", похожая на ту, на основе которой существовала Европа в 19 веке. Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе - не всегда гармонично, но всегда целенаправленно", - пишет издание. Журнал добавляет, что в первую очередь Трамп стремится прийти к единению с Китаем и Россией. Вместо того, чтобы попытаться обойти их, Трамп хочет убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок, отмечает издание. Китай, Россия и США могут пытаться получить преимущество различными путями, однако они понимают, что сосуществуют в рамках единой системы миропорядка и главенствуют в ней, заключает издание.

https://1prime.ru/20250422/tramp-856907694.html

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сша, россия, дональд трамп