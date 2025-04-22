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Бывший вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Бывший вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом
Бывший вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом - 22.04.2025, ПРАЙМ
Бывший вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом
Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил действия администрации президента Дональда Трампа с действиями нацистской Германии, сообщает газета Politico со... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:37+0300
2025-04-22T12:37+0300
политика
общество
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москва
германия
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил действия администрации президента Дональда Трампа с действиями нацистской Германии, сообщает газета Politico со ссылкой на выступление Гора на конференции по климату Climate Week в Сан-Франциско. "Гор заявил, что администрация Трампа "пытается создать предпочтительную для себя версию действительности", чтобы достичь своих всеобъемлющих целей, похожих на цели нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-е и 40-е годы", - говорится в сообщении газеты. При этом бывший вице-президент подчеркнул, что осознает неправильность сравнения администрации США с Третьим рейхом, который представлял собой "исключительное зло". Тем не менее, миру следует помнить уроки истории нацизма, подчеркнул он.
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общество , сша, москва, германия, дональд трамп, politico
Политика, Общество , США, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Politico
12:37 22.04.2025
 
Бывший вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом

Politico: экс-вице-президент США сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил действия администрации президента Дональда Трампа с действиями нацистской Германии, сообщает газета Politico со ссылкой на выступление Гора на конференции по климату Climate Week в Сан-Франциско.
"Гор заявил, что администрация Трампа "пытается создать предпочтительную для себя версию действительности", чтобы достичь своих всеобъемлющих целей, похожих на цели нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-е и 40-е годы", - говорится в сообщении газеты.
При этом бывший вице-президент подчеркнул, что осознает неправильность сравнения администрации США с Третьим рейхом, который представлял собой "исключительное зло". Тем не менее, миру следует помнить уроки истории нацизма, подчеркнул он.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ПолитикаОбществоСШАМОСКВАГЕРМАНИЯДональд ТрампPolitico
 
 
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