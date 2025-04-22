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Федеральная трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту стала платной

Федеральная трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту стала платной - 22.04.2025, ПРАЙМ

Федеральная трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту стала платной

Федеральная трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту, перейдя под управление ГК "Автодор", стала платной с 22 апреля. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:25+0300

2025-04-22T00:25+0300

2025-04-22T00:25+0300

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КРАСНОДАР, 22 апр - ПРАЙМ. Федеральная трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту, перейдя под управление ГК "Автодор", стала платной с 22 апреля. Как ранее сообщали в пресс-службе госкомпании "Автодор", трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь), эксплуатируемая с декабря 2024 года в бесплатном режиме и обустраиваемая для оказания пользователям инфраструктурной услуги, с 22 апреля 2025 года начала эксплуатироваться в платном режиме. Уточняется, что на трассе действует безбарьерная система оплаты "Свободный поток". Для владельцев легковых машин и мотоциклов проезд будет стоить от 170 до 750 рублей в зависимости от участка. В "Автодоре" добавили, что в качестве альтернативы можно пользоваться федеральной трассой А-146 "Краснодар-Верхнебаканский", а также автодорогой, которая проходит через станицу Новомышастовскую и город Темрюк. В декабре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия трассы А-289 сообщил, что эта дорога позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в три раза быстрее - за два часа вместо шести.

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бизнес, россия, краснодар, новороссийск, керчь, автодор