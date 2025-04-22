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Умер скульптор Зураб Церетели - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Умер скульптор Зураб Церетели
Умер скульптор Зураб Церетели - 22.04.2025, ПРАЙМ
Умер скульптор Зураб Церетели
Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала искусствовед Ксения Коробейникова. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:51+0300
2025-04-22T08:51+0300
общество
россия
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала искусствовед Ксения Коробейникова. "Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много ещё в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", - отметила она.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
08:51 22.04.2025
 
Умер скульптор Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки к 70-летию вступления России (СССР) в ЮНЕСКО
Открытие фотовыставки к 70-летию вступления России (СССР) в ЮНЕСКО - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала искусствовед Ксения Коробейникова.
"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много ещё в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", - отметила она.
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