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Умер скульптор Зураб Церетели

Умер скульптор Зураб Церетели - 22.04.2025, ПРАЙМ

Умер скульптор Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала искусствовед Ксения Коробейникова. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:51+0300

2025-04-22T08:51+0300

2025-04-22T08:51+0300

общество

россия

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала искусствовед Ксения Коробейникова. "Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много ещё в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", - отметила она.

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общество , россия