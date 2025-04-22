https://1prime.ru/20250422/udobreniya-856913339.html

Польша за два месяца импортировала из России рекордное количество удобрений

Польша за два месяца импортировала из России рекордное количество удобрений - 22.04.2025, ПРАЙМ

Польша за два месяца импортировала из России рекордное количество удобрений

Польша за первые два месяца текущего года импортировала из России рекордное количество минеральных удобрений в весе, сообщает Институт экономики сельского... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T12:38+0300

2025-04-22T12:38+0300

2025-04-22T12:38+0300

экономика

россия

польша

импорт

удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_88267f37c806f81cda291686506feba2.jpg

ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Польша за первые два месяца текущего года импортировала из России рекордное количество минеральных удобрений в весе, сообщает Институт экономики сельского хозяйства и продовольствия республики. "Больше всего Польша в январе-феврале закупила минеральных удобрений в России - 396 тысяч тонн, что на 64,2% больше, чем годом ранее. Более того, это было рекордным количеством", - говорится в сообщении. Всего Польша импортировала в январе и феврале этого года также рекордное количество - 1,13 миллиона тонн удобрений. Отмечается, что стоимость импорта удобрений из России составила более 145 миллионов долларов, что составляет более 35% всего импорта удобрений в Польшу. Среди импортированных из России удобрений преобладали азотные (275 тысяч тонн). Далее следуют калийные удобрения (62,6 тысячи тонн) и многокомпонентные (58,2 тысячи тонн). Кроме того, Польша импортировала 165,2 тысячи тонн удобрений из Германии, 80 тысячи тонн из Литвы, 67,4 тысячи тонн из Великобритании и 64,3 тысячи тонн из Нидерландов.

https://1prime.ru/20250415/rzhd-856696327.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, импорт, удобрения