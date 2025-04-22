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NYP: Киев, вероятно, готов отказаться от 20% территорий

NYP: Киев, вероятно, готов отказаться от 20% территорий - 22.04.2025, ПРАЙМ

NYP: Киев, вероятно, готов отказаться от 20% территорий

Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре", пишет... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:55+0300

2025-04-22T08:55+0300

2025-04-22T08:55+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре", пишет газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации. "Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20% ... территории", пока это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре", - пишет издание. Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав РФ по итогам референдумов новые регионы. Ранее газета Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в материалы отмечалось, окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли. Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут проложены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в четверг выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа.

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общество , украина, крым, владимир путин