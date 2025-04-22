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"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина

"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина

Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому США заявили Киеву, что ожидают от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО и... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:07+0300

2025-04-22T13:07+0300

2025-04-22T13:07+0300

политика

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому США заявили Киеву, что ожидают от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО и передачу контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на профессора кафедры глобального будущего в университете Кертин Джо Сиракузу."Американцы больше не станут делать ставку на Киев. Украина проиграла. Придется ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку", — отметила Сиракуза.Эксперт также добавил, что Москва смогла добиться поставленных целей в конфликте с Украиной.Согласно источникам, план Трампа по Украине может включать размещение европейских сил на Украине для прекращения огня. Также сообщается, что США требуют уступок от Киева, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.

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