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"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина - 22.04.2025, ПРАЙМ
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"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина
"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина
Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому США заявили Киеву, что ожидают от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО и... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:07+0300
2025-04-22T13:07+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому США заявили Киеву, что ожидают от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО и передачу контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на профессора кафедры глобального будущего в университете Кертин Джо Сиракузу."Американцы больше не станут делать ставку на Киев. Украина проиграла. Придется ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку", — отметила Сиракуза.Эксперт также добавил, что Москва смогла добиться поставленных целей в конфликте с Украиной.Согласно источникам, план Трампа по Украине может включать размещение европейских сил на Украине для прекращения огня. Также сообщается, что США требуют уступок от Киева, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
13:07 22.04.2025
 
"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина

Sky News: Украина потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому США заявили Киеву, что ожидают от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО и передачу контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на профессора кафедры глобального будущего в университете Кертин Джо Сиракузу.
"Американцы больше не станут делать ставку на Киев. Украина проиграла. Придется ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку", — отметила Сиракуза.
Эксперт также добавил, что Москва смогла добиться поставленных целей в конфликте с Украиной.
Согласно источникам, план Трампа по Украине может включать размещение европейских сил на Украине для прекращения огня. Также сообщается, что США требуют уступок от Киева, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса.
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12:31
 
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