https://1prime.ru/20250422/ukraina-856935436.html

"Цугцванг". В Китае предрекли Украине финал, который она не сможет избежать

"Цугцванг". В Китае предрекли Украине финал, который она не сможет избежать - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Цугцванг". В Китае предрекли Украине финал, который она не сможет избежать

Украина, столкнувшись с истощением западной помощи и наступлением России, стоит перед сложным выбором, где все три возможные пути ведут к гибели страны. Об этом | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T21:08+0300

2025-04-22T21:08+0300

2025-04-22T21:08+0300

политика

украина

сша

нато

ес

tencent

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Украина, столкнувшись с истощением западной помощи и наступлением России, стоит перед сложным выбором, где все три возможные пути ведут к гибели страны. Об этом пишет Tencent.Согласно материалу, первый путь - это компромисс с Россией. Если Украина на него пойдет, ей придется признать новые территории и Крым за российскими, а также стать союзным государством, подобно Белоруссии. На первый взгляд предложение России о прощении долгов и помощи в восстановлении может показаться привлекательным, однако цена этого будет полной утратой суверенитета. Такой шаг может иметь катастрофические последствия для Украины. Народ, воспитанный на прозападных и антироссийских идеях на протяжении 30 лет, вряд ли примет капитуляцию, что может привести к гражданской войне.Второй вариант - продолжать борьбу до конца, надеясь на то, что США изменят свою позицию и не превратят Украину во второй "Афганистан". При данном раскладе Киев рассчитывает на победу над Россией и на помощь "западного спасителя".Однако сейчас суровая реальность Украины вызывает только сожаление: США требуют погасить свои долги за счет полезных ископаемых, при этом обещанные "гарантии безопасности" так и не были выполнены. На Украине наблюдается глубокий демографический кризис: население сократилось на 8 миллионов человек, призывной возраст поднят до 60 лет.Третий путь - стать нейтральной буферной зоной между США и Россией. Этот вариант является компромиссным, но лишь для двух великих держав. Переговоры между Россией и США показывают, что Москва может согласиться на сохранение украинского режима в обмен на прекращение расширения НАТО, тогда как Вашингтон хочет видеть Украину нейтральным "брандмауэром" между Россией и Европой.Если Киев выберет этот путь, страна может последовать примеру Швейцарии и стать нейтральной. Однако это приведет к утрате суверенитета: Россия будет контролировать промышленные регионы, а США и Европа - ресурсы. Украина окажется разделенной на "восток и запад".Наиболее вероятный исход для Украины - вынужденный компромисс. Во-первых, Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки: признать контроль России над несколькими регионами и Крымом, сохранив при этом претензии на суверенитет в обмен на прекращение огня. Во-вторых, необходимо придерживаться нейтралитета ради безопасности: не вступать в НАТО, но поддерживать экономическое сотрудничество с ЕС. Это приведет к внутреннему расколу: проевропейские силы будут продолжать сопротивление, а Россия постарается обеспечить стабильность через давление на украинский режим. Когда США и ЕС прекратят поддержку Украины, Россия сможет отступить.Как заключает автор статьи, Украина не избежит расчленения и колонизации, и единственное, что она может выбрать, - это наиболее достойный вариант смерти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250422/krym-856932140.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, нато, ес, tencent, киев