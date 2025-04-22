https://1prime.ru/20250422/ukraina-856936356.html

"Нечего терять". В Британии раскрыли, какое будущее ждет Украину и НАТО

"Нечего терять". В Британии раскрыли, какое будущее ждет Украину и НАТО - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Нечего терять". В Британии раскрыли, какое будущее ждет Украину и НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет поднят на предстоящих переговорах между США и ЕС, пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T22:21+0300

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2025-04-22T22:33+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет поднят на предстоящих переговорах между США и ЕС, пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз в статье для The Telegraph, ссылаясь на интервью со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также на утечки информации в прессе."Членство в НАТО для Украины не будет обсуждаться", - пишет Мэттьюз.Журналист отмечает, что основные вопросы, которые будут обсуждены на встрече в Лондоне, уже давно известны. Он считает, что если Украина признает Крым российским и станет официально нейтральной, то не потеряет ничего из того, что уже утратила."Признавая Крым российским и становясь официально нейтральной, Украина не теряет ничего из того, что она уже потеряла", - считает он.Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры о ситуации в стране с участием представителей Киева, США, Франции и Великобритании состоятся в среду, 23 апреля.Газета New York Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, сообщила о готовности Киева в рамках урегулирования конфликта, вероятно, отказаться от 20% своих территорий. При этом такое признание будет рассматриваться как "де-факто", а не "де-юре".Кроме того, издание Wall Street Journal сообщило, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО для разрешения украинского кризиса. Вашингтон также рассматривает возможность признания Крыма российским и передачи контроля над Запорожской АЭС США.

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сша, украина, крым, стив уиткофф, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес, the telegraph