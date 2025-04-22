https://1prime.ru/20250422/vengriya-856932444.html

Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС

Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС - 22.04.2025, ПРАЙМ

Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T19:23+0300

2025-04-22T19:23+0300

2025-04-22T19:23+0300

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БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе. "Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250419/orban-856839826.html

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общество , мировая экономика, украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес, facebook