https://1prime.ru/20250422/vengriya-856932444.html
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС - 22.04.2025, ПРАЙМ
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T19:23+0300
2025-04-22T19:23+0300
2025-04-22T19:23+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
венгрия
киев
виктор орбан
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:232:2819:1817_1920x0_80_0_0_fef77c7401b1d4f5b6c01e02041cb81a.jpg
БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе. "Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250419/orban-856839826.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_e757f928af03ac195bd577638bad76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес, facebook
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, ЕС, Facebook
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
Орбан проголосовал против членства Украины в Евросоюзе
БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе.
"Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз