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Премьер Таиланда поручила пересмотреть безвизовый режим для россиян

Премьер Таиланда поручила пересмотреть безвизовый режим для россиян - 22.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Таиланда поручила пересмотреть безвизовый режим для россиян

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават дала поручение министрам своего кабинета пересмотреть вопрос о сроках пребывания в стране иностранных граждан, в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:03+0300

2025-04-22T14:03+0300

2025-04-22T14:03+0300

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БАНГКОК, 22 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават дала поручение министрам своего кабинета пересмотреть вопрос о сроках пребывания в стране иностранных граждан, в том числе россиян, по программе безвизового въезда, сообщил журналистам во вторник на брифинге по итогам еженедельного заседания кабинета министров официальный представитель правительства Таиланда Чираю Хуангсап. "Что касается политики в сфере туризма, премьер-министр поручила (министрам - ред.) пересмотреть действующую схему безвизового режима, которая позволяет гражданам некоторых стран (в том числе России, КНР и ряда других государств – ред.) находиться в Таиланде 60 или 90 дней. Она отметила обеспокоенность по поводу злоупотреблений программой, таких как превышение срока пребывания и нелегальная занятость во время пребывания в стране", - сообщил он. По словам Хуангсапа, министерству иностранных дел, министерству внутренних дел и министерству туризма и спорта Таиланда поручено обеспечить соблюдение действующих законов, оценить влияние программы безвизового режима на соблюдение законности и оценить целесообразность разрешенной 60-дневной или 90-дневной продолжительности пребывания иностранных туристов в стране. "Цель состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества программы (безвизового въезда – ред.), не теряя при этом из виду соответствие программы целям продвижения туризма", - сказал официальный представитель правительства. Ранее официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщал РИА Новости, что пока правительство Таиланда изучает вопрос о продлении на дополнительный срок односторонней таиландской меры по предоставлению гражданам ряда стран, включая Россию и Китай, безвизового режима на 60 дней, и что никакого решения по этому вопросу пока не принималось. По двусторонним договорам, касающимся взаимных безвизовых поездок, граждане России и КНР имеют право безвизового въезда в Таиланд на 30 суток, а граждане Таиланда – в Россию и Китай на такой же срок. Решение об увеличении разрешенного срока пребывания для россиян, китайцев и граждан других стран было принято властями Таиланда в одностороннем порядке и может быть пересмотрено в любое время в зависимости от ее влияния на сферу национальной безопасности и правопорядка, напомнил представитель МИД Таиланда.

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туризм, бизнес, таиланд, китай, мид