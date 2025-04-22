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Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима
Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима
Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:42+0300
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экономика
россия
бизнес
рф
оман
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
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россия, бизнес, рф, оман, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, ОМАН, Владимир Путин
16:42 22.04.2025
 
Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима

Россия и Оман договорились о взаимной отмене визового режима

CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag OmanФлаг Омана
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag Oman
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник.
Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
Президент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Путин пригласил султана Омана на саммит России и арабских стран
14:36
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФОМАНВладимир Путин
 
 
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