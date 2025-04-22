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Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков - 22.04.2025, ПРАЙМ
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков
Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:53+0300
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политика
россия
общество
москва
сша
рф
стив уиткофф
юрий ушаков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Ждем", - ответил Ушаков на вопрос о том, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе.
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россия, общество , москва, сша, рф, стив уиткофф, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, США, РФ, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
16:53 22.04.2025
 
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков

Ушаков: Россия ожидает визита спецпосланника США Уиткоффа в Москву на этой неделе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Ждем", - ответил Ушаков на вопрос о том, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе.
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19 апреля, 18:27
 
ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАСШАРФСтив УиткоффЮрий Ушаков
 
 
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