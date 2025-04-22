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Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков - 22.04.2025, ПРАЙМ
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков
Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:53+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Ждем", - ответил Ушаков на вопрос о том, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе.
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Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, США, РФ, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков
Ушаков: Россия ожидает визита спецпосланника США Уиткоффа в Москву на этой неделе