https://1prime.ru/20250422/vizit-856927138.html

Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков

Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков - 22.04.2025, ПРАЙМ

Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков

Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:53+0300

2025-04-22T16:53+0300

2025-04-22T16:53+0300

политика

россия

общество

москва

сша

рф

стив уиткофф

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855746450_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_686cd1f23ccecfcf13890d9995ff604d.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия ждет визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Ждем", - ответил Ушаков на вопрос о том, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе.

https://1prime.ru/20250419/cnn-856842140.html

москва

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, сша, рф, стив уиткофф, юрий ушаков