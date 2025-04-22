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Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе - 22.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T21:05+0300
2025-04-22T21:05+0300
политика
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
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стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша
Политика, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США
21:05 22.04.2025
 
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Левитт подтвердила предстоящий визит Уиткоффа в Россию

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Tupungato
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
СМИ: Вашингтон планирует новую встречу Уиткоффа с представителями России
19 апреля, 18:27
 
ПолитикаСтив УиткоффВладимир ПутинДмитрий ПесковРОССИЯСША
 
 
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