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Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе - 22.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T21:05+0300

2025-04-22T21:05+0300

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политика

стив уиткофф

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, заявив, что он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Переговоры продолжаются. Надеемся, что мы движемся в верном направлении. Спецпосланник Стив Уиткофф направится позднее на этой неделе в Россию, чтобы продолжить разговоры с Владимиром Путиным", - сообщила она журналистам на брифинге. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.

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стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша