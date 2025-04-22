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США хотят, чтобы Индия покупала у США больше вооружений

США хотят, чтобы Индия покупала у США больше вооружений - 22.04.2025, ПРАЙМ

США хотят, чтобы Индия покупала у США больше вооружений

США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:19+0300

2025-04-22T13:19+0300

2025-04-22T13:19+0300

вооружения

индия

сша

джей ди вэнс

f-35 lightning ii

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы думаем, что Индия может получить намного больше от продолжения оборонного сотрудничества с США... Мы хотим большего взаимодействия, большего сотрудничества. Мы хотим, чтобы ваша страна покупала больше нашего военного оборудования, которое, мы считаем, является лучшем в своем роде. Американские F-35 пятого поколения, например, дадут возможность индийским ВВС защищать небо и ваших людей как никогда раньше", - сказал Вэнс, выступая во время визита в Индии. Вице-президент отметил, что США признали Индию важным партнером в сфере обороны. Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом в понедельник.

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индия

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индия, сша, джей ди вэнс, f-35 lightning ii