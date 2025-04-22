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Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил
Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил - 22.04.2025, ПРАЙМ
Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил
Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T06:15+0300
2025-04-22T06:15+0300
общество
россия
экономика
рф
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости. В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
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общество , россия, рф, украина, владимир рогов, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, УКРАИНА, Владимир Рогов, Владимир Путин
06:15 22.04.2025
 
Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил

Рогов: ВСУ воспользовались перемирием для переброски новых сил в Запорожскую область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости.
В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАВладимир РоговВладимир Путин
 
 
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