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ВТБ внедрил в мобильное приложение функцию для защиты от мошенников - 22.04.2025, ПРАЙМ
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ВТБ внедрил в мобильное приложение функцию для защиты от мошенников
ВТБ внедрил в мобильное приложение функцию для защиты от мошенников - 22.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ внедрил в мобильное приложение функцию для защиты от мошенников
ВТБ внедрил в мобильное приложение возможность сбросить все активные сессии - этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:02+0300
2025-04-22T09:02+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ внедрил в мобильное приложение возможность сбросить все активные сессии - этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если доступ получили мошенники, а также отслеживать истории входов, сообщила пресс-служба банка. Кредитная организация поясняет, что каждый месяц услугой сброса всех текущих сессий и отвязкой устройств через контакт-центр или отделения банка пользуется порядка 130 тысяч человек. Как правило, это те, кто уже отдал мошенникам коды от смс, или обнаружил подозрительную активность в своем аккаунте. Теперь этот функционал появился в разделе "Вход в приложение" в онлайн-банке. Там можно увидеть список устройств со всеми сессиями. Если онлайн-банк открыт на незнакомом устройстве, можно быстро завершить активные сессии и отвязать все устройства. После чего зайти по новому временному паролю сможет только клиент, объясняют в банке. "Сброс сессий с отвязкой всех устройств – один из самых востребованных сервисов, направленных на защиту клиентских денег в онлайн-банке. Поэтому мы сделали его удобнее и быстрее. Если по звонку в контакт-центр это можно было сделать за пару минут, то теперь – самостоятельно и за пару кликов", – рассказывает руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. "При этом не нужно идти в отделение или к банкомату. Этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если вы дали доступ мошенникам, а также позволяет отслеживать по истории входов, что никто лишний без вашего ведома туда не заходит", - добавляет он.
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банки, технологии, финансы, москва, втб
Банки, Технологии, Финансы, МОСКВА, ВТБ
09:02 22.04.2025
 
ВТБ внедрил в мобильное приложение функцию для защиты от мошенников

ВТБ внедрил в мобильное приложение возможность сбросить все активные сессии

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ВТБ внедрил в мобильное приложение возможность сбросить все активные сессии - этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если доступ получили мошенники, а также отслеживать истории входов, сообщила пресс-служба банка.
Кредитная организация поясняет, что каждый месяц услугой сброса всех текущих сессий и отвязкой устройств через контакт-центр или отделения банка пользуется порядка 130 тысяч человек. Как правило, это те, кто уже отдал мошенникам коды от смс, или обнаружил подозрительную активность в своем аккаунте.
Теперь этот функционал появился в разделе "Вход в приложение" в онлайн-банке. Там можно увидеть список устройств со всеми сессиями. Если онлайн-банк открыт на незнакомом устройстве, можно быстро завершить активные сессии и отвязать все устройства. После чего зайти по новому временному паролю сможет только клиент, объясняют в банке.
"Сброс сессий с отвязкой всех устройств – один из самых востребованных сервисов, направленных на защиту клиентских денег в онлайн-банке. Поэтому мы сделали его удобнее и быстрее. Если по звонку в контакт-центр это можно было сделать за пару минут, то теперь – самостоятельно и за пару кликов", – рассказывает руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
"При этом не нужно идти в отделение или к банкомату. Этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если вы дали доступ мошенникам, а также позволяет отслеживать по истории входов, что никто лишний без вашего ведома туда не заходит", - добавляет он.
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