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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах - 22.04.2025, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7%... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:17+0300

2025-04-22T16:17+0300

2025-04-22T16:17+0300

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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, экономика США в 2025 году вырастет на 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда. В 2026 году, согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 1,7%. Данный показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза фонда, опубликованного в январе. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.

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мировая экономика, вашингтон, сша, мвф