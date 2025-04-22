https://1prime.ru/20250422/vvp-856926183.html
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах - 22.04.2025, ПРАЙМ
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7%... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:17+0300
2025-04-22T16:17+0300
2025-04-22T16:17+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, экономика США в 2025 году вырастет на 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда. В 2026 году, согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 1,7%. Данный показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза фонда, опубликованного в январе. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
https://1prime.ru/20250422/mvf-856925753.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, вашингтон, сша, мвф
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, МВФ
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,8% и 1,7%
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, экономика США в 2025 году вырастет на 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда.
В 2026 году, согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 1,7%. Данный показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза фонда, опубликованного в январе.
По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
В МВФ заявили о беспрецедентном уровне неопределенности в мире