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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах - 22.04.2025, ПРАЙМ
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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах - 22.04.2025, ПРАЙМ
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7%... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:17+0300
2025-04-22T16:17+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
мвф
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, экономика США в 2025 году вырастет на 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда. В 2026 году, согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 1,7%. Данный показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза фонда, опубликованного в январе. По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
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мировая экономика, вашингтон, сша, мвф
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, МВФ
16:17 22.04.2025
 
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,8% и 1,7%

© novosti.err.ee*Международный валютный фонд
*Международный валютный фонд
© novosti.err.ee
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по развитию американской экономики в 2025 и 2026 году, ожидает замедления роста ВВП до 1,8% и 1,7% соответственно, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, экономика США в 2025 году вырастет на 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда.
В 2026 году, согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 1,7%. Данный показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза фонда, опубликованного в январе.
По оценкам МВФ, американская экономика в 2024 году выросла на 2,8%.
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ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАМВФ
 
 
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