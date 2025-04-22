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Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским - 22.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским
США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T23:01+0300
2025-04-22T23:01+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее газета Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне предложат европейским странам и киевскому режиму признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Украины."США рассматривают эту тему как способ улучшить собственное положение. Если Вашингтон будет слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри команды Белого дома, поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них", - сказал Брутер в ходе интервью РИА Новости. Эксперт также отметил, что ЕС никогда не согласится на признание других российских территорий, а также против этого выступит и сама Украина.В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
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россия, крым, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, марк рубио, ес, new york post, оон
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Марк Рубио, ЕС, New York Post, ООН
23:01 22.04.2025
 
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским

Эксперт Брутер: США хотят признать Крым, чтобы улучшить собственное положение

© РИА Новости . Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Денис Ворошилов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее газета Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне предложат европейским странам и киевскому режиму признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Украины.
"США рассматривают эту тему как способ улучшить собственное положение. Если Вашингтон будет слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри команды Белого дома, поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них", - сказал Брутер в ходе интервью РИА Новости.
Эксперт также отметил, что ЕС никогда не согласится на признание других российских территорий, а также против этого выступит и сама Украина.
В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским
Вчера, 19:55
 
ПолитикаРОССИЯКРЫМУКРАИНАСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМарк РубиоЕСNew York PostООН
 
 
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