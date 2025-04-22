https://1prime.ru/20250422/vygoda-856937128.html
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским - 22.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским
США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T23:01+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее газета Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне предложат европейским странам и киевскому режиму признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Украины."США рассматривают эту тему как способ улучшить собственное положение. Если Вашингтон будет слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри команды Белого дома, поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них", - сказал Брутер в ходе интервью РИА Новости. Эксперт также отметил, что ЕС никогда не согласится на признание других российских территорий, а также против этого выступит и сама Украина.В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Марк Рубио, ЕС, New York Post, ООН
Эксперт объяснил, почему США хотят признать Крым российским
Эксперт Брутер: США хотят признать Крым, чтобы улучшить собственное положение
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рассматривают тему признания Крыма российским исключительно с точки зрения собственной выгоды, а не как уступку России. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее газета Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне предложат европейским странам и киевскому режиму признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Украины.
"США рассматривают эту тему как способ улучшить собственное положение. Если Вашингтон будет слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри команды Белого дома, поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них", - сказал Брутер в ходе интервью РИА Новости.
Эксперт также отметил, что ЕС никогда не согласится на признание других российских территорий, а также против этого выступит и сама Украина.
В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским