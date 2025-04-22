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США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии
США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии - 22.04.2025, ПРАЙМ
США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии
США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:31+0300
2025-04-22T15:31+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. "США усугубили торговый спор с Китаем после введения высоких пошлин на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии… некоторые производители из Камбоджи столкнутся с пошлинами свыше 3500%", - пишет издание. Отмечается, что высокие пошлины также охватили компании из Таиланда, Вьетнама и Малайзии. "Пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных батарей из Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Малайзии фактически сделают эту продукцию неконкурентоспособной для потребителей в США", - говорится в статье. Решение было принято властями США после того, как министерство торговли страны пришло к выводу, что Китай якобы переправлял солнечные панели через страны Юго-Восточной Азии для продажи в США с тем, чтобы избежать пошлин.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КАМБОДЖА
США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии
WSJ: США ввели пошлины до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal
.
"США усугубили торговый спор с Китаем после введения высоких пошлин на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии… некоторые производители из Камбоджи столкнутся с пошлинами свыше 3500%", - пишет издание.
Отмечается, что высокие пошлины также охватили компании из Таиланда, Вьетнама и Малайзии.
"Пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных батарей из Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Малайзии фактически сделают эту продукцию неконкурентоспособной для потребителей в США", - говорится в статье.
Решение было принято властями США после того, как министерство торговли страны пришло к выводу, что Китай якобы переправлял солнечные панели через страны Юго-Восточной Азии для продажи в США с тем, чтобы избежать пошлин.
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