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США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии

США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии - 22.04.2025, ПРАЙМ

США ввели 3521% пошлины на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии

США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T15:31+0300

2025-04-22T15:31+0300

2025-04-22T15:32+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. "США усугубили торговый спор с Китаем после введения высоких пошлин на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии… некоторые производители из Камбоджи столкнутся с пошлинами свыше 3500%", - пишет издание. Отмечается, что высокие пошлины также охватили компании из Таиланда, Вьетнама и Малайзии. "Пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных батарей из Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Малайзии фактически сделают эту продукцию неконкурентоспособной для потребителей в США", - говорится в статье. Решение было принято властями США после того, как министерство торговли страны пришло к выводу, что Китай якобы переправлял солнечные панели через страны Юго-Восточной Азии для продажи в США с тем, чтобы избежать пошлин.

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бизнес, мировая экономика, сша, китай, камбоджа