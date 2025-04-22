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В Японии усомнились, что США серьезно настроены нарастить экспорт риса

В Японии усомнились, что США серьезно настроены нарастить экспорт риса - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Японии усомнились, что США серьезно настроены нарастить экспорт риса

Министр сельского хозяйства Японии Таки Это усомнился в том, что США, которые критикуют Токио за якобы высокие пошлины на американский рис, "на самом деле... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:25+0300

2025-04-22T08:25+0300

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ТОКИО, 22 апр – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Японии Таки Это усомнился в том, что США, которые критикуют Токио за якобы высокие пошлины на американский рис, "на самом деле серьезно настроены на расширение экспорта" данной продукции, а также в том, что увеличение закупок риса из США действительно приведет к обеспечению продовольственной безопасности. "У меня есть серьезные сомнения относительно того, приведет ли это (увеличение импорта риса из США – ред.) к обеспечению продовольственной безопасности или решению проблем людей относительно будущего. Я понимаю, что потребители хотят импортировать рис американского производства, если он дешевый, но если мы будем полагаться на зарубежные источники риса, основного продукта питания, который мы можем производить сами, внутреннее производство может значительно сократиться", - подчеркнул министр в ходе пресс-конференции во вторник. По словам Это, он испытывает сомнения относительно серьезности намерений США нарастить экспорт риса. Министр также воздержался от обсуждения конкретного содержания переговоров, касающихся сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, добавив при этом, что у него "есть предложение по урегулированию", однако не привел никаких деталей. Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Япония может предложить США на переговорах увеличить импорт американского риса и сои, а также рассмотреть смягчение сертификации для автомобилей для использования на японском рынке. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в размере 24%. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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сельское хозяйство, мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп