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Юань открыл торги 22 апреля ростом
Юань открыл торги 22 апреля ростом - 22.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 22 апреля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:06+0300
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2025-04-22T10:06+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,14 рубля.
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рынки, москва
Юань открыл торги 22 апреля ростом
Курс юаня в начале торгов прибавляет до 11,14 рубля
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,14 рубля.