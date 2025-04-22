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Юань открыл торги 22 апреля ростом - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Юань открыл торги 22 апреля ростом
Юань открыл торги 22 апреля ростом - 22.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 22 апреля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,14 рубля.
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рынки, москва
Экономика, Рынки, МОСКВА
10:06 22.04.2025
 
Юань открыл торги 22 апреля ростом

Курс юаня в начале торгов прибавляет до 11,14 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии прибавляет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,14 рубля.
 
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