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Курс юаня на Мосбирже остался на уровне предыдущего закрытия

Курс юаня на Мосбирже остался на уровне предыдущего закрытия - 22.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже остался на уровне предыдущего закрытия

Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия, следует из данных торговой площадки. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T19:32+0300

2025-04-22T19:32+0300

2025-04-22T19:32+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) по итогам торгов не изменился по отношению к предшествовавшему закрытию, оставшись на уровне в 11,13 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 2,52%, до 67,93 доллара за баррель. РУБЛЬ В РАВНОВЕСИИ Курс юаня во вторник двигался в диапазоне 11,05-11,22 рубля. "На валютном рынке наступило относительное равновесие – валюты нашли хорошие поддержки… Впереди нас ждет налоговый период, пики придутся на 25 и 28 числа. Юань на Мосбирже двигается у 11,1, доллар на межбанке чуть выше 81 рубля. Многое для рублевых активов в ближайшее время может решить геополитика – в конце этой недели, как ожидается, будет обсуждаться мирный план по украинскому конфликту", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Если в этом плане будут реальные подвижки, валюты еще вполне могут обновить минимумы, доллар еще может заглянуть под 80, юань – ниже 11 рублей, добавил эксперт. "По данным ЦБ, рубль ослабился ко всем трем основным валютам. Локальный валютный рынок пока пребывает в ожидании более конкретных новостей относительно перспектив деэскалации, а экспортеры, судя по всему, пока еще значимо не нарастили продажу валюты в рамках налогового периода", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Рубль продолжает опираться на спрос со стороны компаний-экспортеров внутри проходящего налогового периода в России", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ В текущих условиях для курса в среду останется актуальным диапазон в 11-11,2 рубля за юань в отсутствие принципиально значимых геополитических новостей, рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" ожидает в мае развития тренда на ослабление рубля с целями 85-90 за доллар и ближе к 12 за юань. "Должны сказаться спад цен на нефть, сезонное оживление импорта, смягчение монетарного сигнала, увеличение спроса на валюту со стороны тех, кто планирует отдохнуть за рубежом", - поясняет эксперт.

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рынки, москва, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал