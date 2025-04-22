https://1prime.ru/20250422/zelenskiy-856910941.html
В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере
В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере
Владимиру Зеленскому, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией, лучше навечно запереться в бункере, считает депутат Госдумы Амир Хамитов... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:41+0300
2025-04-22T11:41+0300
2025-04-22T11:41+0300
политика
россия
владимир зеленский
госдума
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией, лучше навечно запереться в бункере, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток". "Хочется напомнить Зеленскому, что для того, чтобы полностью оградить себя от всего, так или иначе связанного с Россией, мало отказаться от газа. Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение", - сказал Хамитов РИА Новости. Депутат Госдумы подчеркнул, что и в этом случае Зеленского будет подстерегать опасность, ведь никто не даст гарантию, что он не дышит воздухом, "который ветра принесли со стороны России". "Есть такое выражение - "такой хитрый, что сам себя перехитрил". Глава киевского режима, похоже, всерьез считал, что стоит ему топнуть ножкой и завизжать, как весь мир вокруг моментально бросится исполнять его капризы. Но, как сейчас модно говорить, что-то пошло не так", - добавил политик.
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россия, владимир зеленский, госдума, газопровод "турецкий поток"
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Госдума, Газопровод "Турецкий поток"
В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере
Депутат Хамитов посоветовал Зеленскому навечно запереться в бункере
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией, лучше навечно запереться в бункере, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток".
"Хочется напомнить Зеленскому, что для того, чтобы полностью оградить себя от всего, так или иначе связанного с Россией, мало отказаться от газа. Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение", - сказал Хамитов РИА Новости.
Депутат Госдумы подчеркнул, что и в этом случае Зеленского будет подстерегать опасность, ведь никто не даст гарантию, что он не дышит воздухом, "который ветра принесли со стороны России".
"Есть такое выражение - "такой хитрый, что сам себя перехитрил". Глава киевского режима, похоже, всерьез считал, что стоит ему топнуть ножкой и завизжать, как весь мир вокруг моментально бросится исполнять его капризы. Но, как сейчас модно говорить, что-то пошло не так", - добавил политик.
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