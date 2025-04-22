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Минсельхоз установил предельные цены для закупочных интервенций зерна

Минсельхоз установил предельные цены для закупочных интервенций зерна - 22.04.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз установил предельные цены для закупочных интервенций зерна

Минсельхоз РФ установил минимальные предельные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, а также... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:44+0300

2025-04-22T16:44+0300

2025-04-22T16:44+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ установил минимальные предельные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, а также определил предельные уровни максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Обе группы цен будут действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года (указаны с учетом НДС) по всем субъектам РФ. Приказ устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении мягкой пшеницы третьего и четвертого классов, на рожь не ниже третьего класса и ячмень. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой России. Закупочную цену для товарных интервенций на мягкую пшеницу третьего класса установили на уровне 14,85 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 14,1 тысячи рублей за тонну, на рожь - 14,2 тысячи рублей, на ячмень - 12,5 тысячи рублей. В свою очередь предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса - 16,4 тысячи рублей, четвертого класса - 15,6 тысячи рублей, на рожь - 12,9 тысячи рублей, на ячмень - 13,75 тысячи рублей.

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сельское хозяйство, россия, рф, москва, минсельхоз