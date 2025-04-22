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Цена на золото превысила 3500 долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/zoloto-856902541.html
Цена на золото превысила 3500 долларов
Цена на золото превысила 3500 долларов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото превысила 3500 долларов
Стоимость золота растет примерно на 2% во вторник, ранее утром она впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:24+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% во вторник, ранее утром она впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 63,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,87% - до 3 489,2 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли нового исторического максимума в 3 504,12 доллара за тройскую унцию. Также по состоянию на 7.52 мск майский фьючерс на серебро дорожал на 0,8%, до 32,783 доллара за унцию. "Стремительный рост цен на золото в текущем году указывает мне на то, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Kallanish Index Services Ли Лян Ле (Lee Liang Le). Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Comex
08:24 22.04.2025
 
Цена на золото превысила 3500 долларов

Цена на золото впервые в истории превысила 3500 долларов за унцию

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет примерно на 2% во вторник, ранее утром она впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 63,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,87% - до 3 489,2 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли нового исторического максимума в 3 504,12 доллара за тройскую унцию.
Также по состоянию на 7.52 мск майский фьючерс на серебро дорожал на 0,8%, до 32,783 доллара за унцию.
"Стремительный рост цен на золото в текущем году указывает мне на то, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Kallanish Index Services Ли Лян Ле (Lee Liang Le).
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
%Золото и доллары
Экономист раскрыл перспективы обмена долларов на золото
03:03
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАМОСКВАДональд ТрампДжером ПауэллComex
 
 
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