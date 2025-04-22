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Цена на золото снизила темпы роста - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/zoloto-856931389.html
Цена на золото снизила темпы роста
Цена на золото снизила темпы роста - 22.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снизила темпы роста
Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию. Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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рынки, торги, москва, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Джером Пауэлл, Comex
18:21 22.04.2025 (обновлено: 18:26 22.04.2025)
 
Цена на золото снизила темпы роста

Стоимость золота снизила темпы роста на 0,3%

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию.
Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию.
Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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