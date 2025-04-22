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Цена на золото снизила темпы роста
Цена на золото снизила темпы роста - 22.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снизила темпы роста
Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T18:21+0300
2025-04-22T18:21+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию. Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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рынки, торги, москва, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Джером Пауэлл, Comex
Цена на золото снизила темпы роста
Стоимость золота снизила темпы роста на 0,3%
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 3 436,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 32,925 доллара за унцию.
Днем золото дорожало более чем на 1%, а во вторник утром стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила отметку в 3 500 долларов за тройскую унцию.
Поддержку росту котировок золота продолжает оказывать всеобщая неопределенность относительно мировой экономики на фоне введения импортных пошлин. Дополнительным положительным фактором является перспектива увольнения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Эксперт рассказал, сколько будет стоить золото через год