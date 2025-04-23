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"Аэрофлот" к концу года завершит разработку системы управления доходами
"Аэрофлот" к концу года завершит разработку системы управления доходами - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" к концу года завершит разработку системы управления доходами
Авиакомпания "Аэрофлот" к концу года завершит разработку автоматизированной системы управления доходами (АСУД), сообщил заместитель генерального директора... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:54+0300
2025-04-23T13:54+0300
2025-04-23T13:54+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" к концу года завершит разработку автоматизированной системы управления доходами (АСУД), сообщил заместитель генерального директора компании Антон Мацкевич. "Аэрофлот" ранее сообщал, что система благодаря нейросетям сможет с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от 3 дней до 1 года. "Чтобы сформировать наиболее интересное коммерческое предложение - в первую очередь, каждого пассажира, наверное, интересует стоимость - мы пришли к тому, что мы должны четко представлять, сколько нам стоит с точки зрения рентабельности и какую прибыльность нам дает каждое направление… Система в высокой степени готовности, планируем отдать ее в прод к концу этого года", - сообщил Мацкевич. Система позволит создавать цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он сможет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения. Использование АСУД позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее 3 миллиардов рублей.
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технологии, бизнес, россия, аэрофлот
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
"Аэрофлот" к концу года завершит разработку системы управления доходами
Мацкевич: "Аэрофлот" в 2025 году завершит работу над системой управления доходами
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" к концу года завершит разработку автоматизированной системы управления доходами (АСУД), сообщил заместитель генерального директора компании Антон Мацкевич.
"Аэрофлот" ранее сообщал, что система благодаря нейросетям сможет с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от 3 дней до 1 года.
"Чтобы сформировать наиболее интересное коммерческое предложение - в первую очередь, каждого пассажира, наверное, интересует стоимость - мы пришли к тому, что мы должны четко представлять, сколько нам стоит с точки зрения рентабельности и какую прибыльность нам дает каждое направление… Система в высокой степени готовности, планируем отдать ее в прод к концу этого года", - сообщил Мацкевич.
Система позволит создавать цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он сможет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения.
Использование АСУД позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее 3 миллиардов рублей.
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