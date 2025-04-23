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"Аэрофлот" внедрит отечественную систему учета техобслуживания

"Аэрофлот" внедрит отечественную систему учета техобслуживания - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" внедрит отечественную систему учета техобслуживания

Авиакомпания "Аэрофлот" внедрит отечественную систему учета технического обслуживания и ремонта самолетов "Купол" в четвертом квартале 2025 года, сообщил... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:22+0300

2025-04-23T15:22+0300

2025-04-23T15:22+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" внедрит отечественную систему учета технического обслуживания и ремонта самолетов "Купол" в четвертом квартале 2025 года, сообщил заместитель генерального директора компании Антон Мацкевич. "Купол" - это система учета техобслуживания и ремонта воздушного судна. Она содержит в себе информацию с момента производства борта до момента вывода его из эксплуатации и должна заменить иностранную программу AMOS для технического обслуживания, ремонта и поддержания летной годности самолетов. Работу над отечественным IT-продуктом для авиации "Аэрофлот" ведет совместно с ООО "ИЦ ИАС" (Инженерный центр информационно-аналитических систем). "Он в высокой степени готовности. Я говорю о нашей российской системе "Купол"... В четвертом квартале этого года мы сдаем эту систему для эксплуатации в "Аэрофлоте". В следующем году мы тиражируем всю эту историю в наши дочерние компании", - сообщил Мацкевич. По его словам, система будет востребована среди авиакомпаний, обслуживающих компаний и лизинговой отрасли, а также государственных органов с точки зрения контроля за тем, что происходит с самолетным парком в принципе в России. Как указал генеральный директор ООО "ИЦ ИАС" Илья Клюев, "Купол" уже опробован на авиапредприятиях, на проектах МС-21, SJ-100, а также в ОДК для двигателей ПД-14 и ПД-8. Он добавил также, что "Аэрофлот" заключил соглашения на использование "Купола" с другими участниками рынка. "Это "Сибирь", Ufair ("Ютэйр"). Присоединяются к нам дружеские страны. Буквально недавно проведены переговоры с Belavia. Есть заинтересованность и у Латинской Америки", - сообщил Клюев. В октябре прошлого года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщал о ходе реализации программы "Купол". Тогда он указывал, что в 2025 году планируется начать ее внедрение в рамках группы "Аэрофлот" и с последующим распространением уже на все остальные авиакомпании, у которых этот продукт будет востребован.

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бизнес, россия, рф, михаил мишустин, аэрофлот, ютэйр