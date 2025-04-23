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В России возбудили более 400 дел по аферам с "операторами связи"
В России возбудили более 400 дел по аферам с "операторами связи" - 23.04.2025, ПРАЙМ
В России возбудили более 400 дел по аферам с "операторами связи"
Более 400 дел возбудила полиция по аферам, совершенным с упоминанием операторов связи, в России в прошлом году, сообщил руководитель пресс-службы столичного... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:45+0300
2025-04-23T11:45+0300
2025-04-23T11:45+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Более 400 дел возбудила полиция по аферам, совершенным с упоминанием операторов связи, в России в прошлом году, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин. "В 2024 году было возбуждено 404 уголовных дела по преступлениям, совершенных якобы от имени оператора связи", - сказал Васенин на семинаре "Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи". Он пояснил, что мошенники представляются сотрудниками оператора связи и сообщают о необходимости продления договора и запрашивают коды из СМС для подтверждения, с помощью которых получают доступ к порталу госуслуг. Затем жертв вводят в состояние паники, убеждая, что аккаунт взломали и перевели деньги на счета экстремистской организации. После чего мошенники требуют провести "обыск" в квартире, собрать все "незадекларированные" деньги и передать их "инкассаторам".
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технологии, общество , москва, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
В России возбудили более 400 дел по аферам с "операторами связи"
В России за год возбудили более 400 дел по аферам с упоминанием операторов связи
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Более 400 дел возбудила полиция по аферам, совершенным с упоминанием операторов связи, в России в прошлом году, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
"В 2024 году было возбуждено 404 уголовных дела по преступлениям, совершенных якобы от имени оператора связи", - сказал Васенин на семинаре "Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи".
Он пояснил, что мошенники представляются сотрудниками оператора связи и сообщают о необходимости продления договора и запрашивают коды из СМС для подтверждения, с помощью которых получают доступ к порталу госуслуг. Затем жертв вводят в состояние паники, убеждая, что аккаунт взломали и перевели деньги на счета экстремистской организации.
После чего мошенники требуют провести "обыск" в квартире, собрать все "незадекларированные" деньги и передать их "инкассаторам".
МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников ФНС