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В АИДТ рассказали о поддержке малых производителей детских товаров
В АИДТ рассказали о поддержке малых производителей детских товаров - 23.04.2025, ПРАЙМ
В АИДТ рассказали о поддержке малых производителей детских товаров
Поддержка небольших производителей детских товаров позволит отрасли развиваться и поспособствует появлению в стране профессиональных разработчиков и... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T05:30+0300
2025-04-23T05:30+0300
2025-04-23T05:30+0300
бизнес
промышленность
москва
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Поддержка небольших производителей детских товаров позволит отрасли развиваться и поспособствует появлению в стране профессиональных разработчиков и изобретателей такой продукции, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Безусловно, талантливые люди, которые придумывают игрушки, могут вырасти самостоятельно или найти инвестора. Они могут расти постепенно от статуса самозанятого, постепенно повышая объемы продаж и вырастая уже в большую производственную компанию полного промышленного цикла", - рассказала Цицулина.
По ее словам, поддержка необходима как раз при масштабировании производства. "И вот на этом этапе развития им нужно помочь кратно вырасти, предлагая меры поддержки изобретателей и дизайнеров, чтобы у нас было больше профессиональных разработчиков и производителей оригинальной, национально-ориентированной продукции, чтобы они понимали запросы специалистов, родителей и потребности рынка, а также требования к качеству продукции для детей", - рассказала Цицулина.
Она пояснила, что даже самые крупные предприятия когда-то начинали свой путь с небольшой мастерской. При этом сегодня авторы игрушек могут передавать лицензии на производство своих игрушек крупным фабрикам. Кроме того, небольших ремесленников надо обучать и рассказывать, как делать игрушки безопасными - потому что, даже несмотря на небольшие обороты продаж, требования должны соблюдаться.
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бизнес, промышленность, москва
Бизнес, Промышленность, МОСКВА
В АИДТ рассказали о поддержке малых производителей детских товаров
АИДТ: поддержка малых производителей детских товаров поможет развитию отрасли
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Поддержка небольших производителей детских товаров позволит отрасли развиваться и поспособствует появлению в стране профессиональных разработчиков и изобретателей такой продукции, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Безусловно, талантливые люди, которые придумывают игрушки, могут вырасти самостоятельно или найти инвестора. Они могут расти постепенно от статуса самозанятого, постепенно повышая объемы продаж и вырастая уже в большую производственную компанию полного промышленного цикла", - рассказала Цицулина.
По ее словам, поддержка необходима как раз при масштабировании производства. "И вот на этом этапе развития им нужно помочь кратно вырасти, предлагая меры поддержки изобретателей и дизайнеров, чтобы у нас было больше профессиональных разработчиков и производителей оригинальной, национально-ориентированной продукции, чтобы они понимали запросы специалистов, родителей и потребности рынка, а также требования к качеству продукции для детей", - рассказала Цицулина.
Она пояснила, что даже самые крупные предприятия когда-то начинали свой путь с небольшой мастерской. При этом сегодня авторы игрушек могут передавать лицензии на производство своих игрушек крупным фабрикам. Кроме того, небольших ремесленников надо обучать и рассказывать, как делать игрушки безопасными - потому что, даже несмотря на небольшие обороты продаж, требования должны соблюдаться.