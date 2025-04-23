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Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/aktsii-856958780.html
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром - 23.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:57+0300
2025-04-23T14:57+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
рынки
торги
акции
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.43 мск снижается на 0,69% до 2 934,44 пункта. При этом в районе 11.00 мск он приближался к 2 900 пунктам. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов, но все еще чувствовали себя слабо на фоне срыва сегодняшних мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В преддверии заседания Банка России в пятницу на этой неделе активность инвесторов последние дни остается сдержанной как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается от достигнутых 9 апреля минимумов", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения стоимости — акции "СПБ биржи" (-3,81%), "Алросы" (-2,94%), ММК (-2,73%), "Юнипро" (-2,67%), "Эн+" (-2,63%). Также и ценные бумаги "Газпрома" попали под давление - из-за сообщений о планах ЕС запретить европейским компаниям подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок — акции "Газпром нефти" (+1,65%), МТС (+0,21%), "Лукойла" (+0,13%). "При отсутствии позитивных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". И до заседания ЦБ РФ индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вокруг достигнутых уровней, демонстрируя минимальные изменения, а для продолжения роста нужен дополнительный импульс, который могут предоставить результаты заседания регулятора и его комментарии, считает Пырьева. Рынок остается в ожидании важных сигналов, резюмирует Кожухова.
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российский рынок акций, мосбиржа, рынки, торги, акции
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Рынки, Торги, Акции
14:57 23.04.2025
 
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.43 мск снижается на 0,69% до 2 934,44 пункта. При этом в районе 11.00 мск он приближался к 2 900 пунктам.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов, но все еще чувствовали себя слабо на фоне срыва сегодняшних мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В преддверии заседания Банка России в пятницу на этой неделе активность инвесторов последние дни остается сдержанной как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается от достигнутых 9 апреля минимумов", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
В лидерах снижения стоимости — акции "СПБ биржи" (-3,81%), "Алросы" (-2,94%), ММК (-2,73%), "Юнипро" (-2,67%), "Эн+" (-2,63%). Также и ценные бумаги "Газпрома" попали под давление - из-за сообщений о планах ЕС запретить европейским компаниям подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок — акции "Газпром нефти" (+1,65%), МТС (+0,21%), "Лукойла" (+0,13%).
"При отсутствии позитивных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". И до заседания ЦБ РФ индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вокруг достигнутых уровней, демонстрируя минимальные изменения, а для продолжения роста нужен дополнительный импульс, который могут предоставить результаты заседания регулятора и его комментарии, считает Пырьева. Рынок остается в ожидании важных сигналов, резюмирует Кожухова.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе
10:22
 
Экономикароссийский рынок акцийМосбиржаРынкиТоргиАкции
 
 
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