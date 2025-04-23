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Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром - 23.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:57+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.43 мск снижается на 0,69% до 2 934,44 пункта. При этом в районе 11.00 мск он приближался к 2 900 пунктам. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов, но все еще чувствовали себя слабо на фоне срыва сегодняшних мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В преддверии заседания Банка России в пятницу на этой неделе активность инвесторов последние дни остается сдержанной как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается от достигнутых 9 апреля минимумов", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения стоимости — акции "СПБ биржи" (-3,81%), "Алросы" (-2,94%), ММК (-2,73%), "Юнипро" (-2,67%), "Эн+" (-2,63%). Также и ценные бумаги "Газпрома" попали под давление - из-за сообщений о планах ЕС запретить европейским компаниям подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок — акции "Газпром нефти" (+1,65%), МТС (+0,21%), "Лукойла" (+0,13%). "При отсутствии позитивных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". И до заседания ЦБ РФ индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вокруг достигнутых уровней, демонстрируя минимальные изменения, а для продолжения роста нужен дополнительный импульс, который могут предоставить результаты заседания регулятора и его комментарии, считает Пырьева. Рынок остается в ожидании важных сигналов, резюмирует Кожухова.
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российский рынок акций, мосбиржа, рынки, торги, акции
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Рынки, Торги, Акции
Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.43 мск снижается на 0,69% до 2 934,44 пункта. При этом в районе 11.00 мск он приближался к 2 900 пунктам.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов, но все еще чувствовали себя слабо на фоне срыва сегодняшних мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В преддверии заседания Банка России в пятницу на этой неделе активность инвесторов последние дни остается сдержанной как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается от достигнутых 9 апреля минимумов", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
В лидерах снижения стоимости — акции "СПБ биржи" (-3,81%), "Алросы" (-2,94%), ММК (-2,73%), "Юнипро" (-2,67%), "Эн+" (-2,63%). Также и ценные бумаги "Газпрома" попали под давление - из-за сообщений о планах ЕС запретить европейским компаниям подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок — акции "Газпром нефти" (+1,65%), МТС (+0,21%), "Лукойла" (+0,13%).
"При отсутствии позитивных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". И до заседания ЦБ РФ индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вокруг достигнутых уровней, демонстрируя минимальные изменения, а для продолжения роста нужен дополнительный импульс, который могут предоставить результаты заседания регулятора и его комментарии, считает Пырьева. Рынок остается в ожидании важных сигналов, резюмирует Кожухова.
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе