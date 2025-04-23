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Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром

Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром - 23.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается умереннее, чем утром

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:57+0300

2025-04-23T14:57+0300

2025-04-23T14:57+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем среды, отойдя от минимумов торгового дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.43 мск снижается на 0,69% до 2 934,44 пункта. При этом в районе 11.00 мск он приближался к 2 900 пунктам. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов, но все еще чувствовали себя слабо на фоне срыва сегодняшних мирных переговоров по Украине на высоком уровне из-за несогласия сторон по ряду принципиальных вопросов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В преддверии заседания Банка России в пятницу на этой неделе активность инвесторов последние дни остается сдержанной как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается от достигнутых 9 апреля минимумов", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения стоимости — акции "СПБ биржи" (-3,81%), "Алросы" (-2,94%), ММК (-2,73%), "Юнипро" (-2,67%), "Эн+" (-2,63%). Также и ценные бумаги "Газпрома" попали под давление - из-за сообщений о планах ЕС запретить европейским компаниям подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок — акции "Газпром нефти" (+1,65%), МТС (+0,21%), "Лукойла" (+0,13%). "При отсутствии позитивных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". И до заседания ЦБ РФ индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебаться вокруг достигнутых уровней, демонстрируя минимальные изменения, а для продолжения роста нужен дополнительный импульс, который могут предоставить результаты заседания регулятора и его комментарии, считает Пырьева. Рынок остается в ожидании важных сигналов, резюмирует Кожухова.

https://1prime.ru/20250423/rynok-856947056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, мосбиржа, рынки, торги, акции