https://1prime.ru/20250423/banki-856942077.html

Банки в России ждут заседания ЦБ для решения по депозитным ставкам

Банки в России ждут заседания ЦБ для решения по депозитным ставкам - 23.04.2025, ПРАЙМ

Банки в России ждут заседания ЦБ для решения по депозитным ставкам

Банки в России в ближайшее время в основном не планируют снижать ставки по вкладам, ждут заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:21+0300

2025-04-23T08:21+0300

2025-04-23T08:21+0300

экономика

банки

финансы

россия

втб

мтс

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банки в России в ближайшее время в основном не планируют снижать ставки по вкладам, ждут заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, однако не исключают корректировку доходности сберегательных продуктов по итогам решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля. В пресс-службе ВТБ на вопрос о том, планирует ли банк в ближайшее время снижать ставки по вкладам, сообщили, что сохраняют предложение по депозитным ставкам на уровне 20%. "Несмотря на наблюдаемую на рынке корректировку ставок, высокий спрос на банковские вклады сохраняется – рынок продолжает активный рост", - отметили в кредитной организации. "Сейчас уровень процентных ставок соответствует нашим планам, поэтому в ближайшее время они останутся на текущем уровне", - прокомментировали в пресс-службе банка "Ренессанс" в ответ на вопрос, есть ли планы менять ставки по вкладам перед заседанием регулятора. В "МТС банке" ждут решения ЦБ по денежно-кредитной политике. "Рассматриваем возможность корректировки процентных ставок, однако решение будет зависеть от текущего спроса и динамики портфеля срочных вкладов, дальнейшее снижение ставок будет зависеть от динамики ключевой ставки, а также от ожидания ее дальнейшего снижения", - отметил директор банка по сберегательным продуктам Евгений Вяткин. По его мнению, средневзвешенная ставка по вкладам на рынке потенциально может опуститься до 19% годовых, при этом фокус привлечения и максимальные ставки сместятся на более короткие сроки до шести месяцев. В ПСБ также указали, что в дальнейшем динамика ставок по вкладам в банковском секторе будет определяться вектором денежно-кредитной политики ЦБ. "С началом цикла снижения ключевой ставки на банковском рынке быстрее будут корректироваться и доходности депозитов", - отметил глава управления сберегательных и транзакционных продуктов банка Юрий Латанов. В пресс-службе Совкомбанка заявили, что дальнейшие решения по депозитным ставкам будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке. "В связи с тем, что банки приступили к активному снижению ставок, мы также не исключаем возможность их пересмотра в ближайшее время", - добавили там. В "Абсолют банке" прогнозируют, что на конец полугодия ставки по вкладам будут на 1 процентный пункт ниже ключевой - 19-20%. "Если ключевая ставка будет и далее понижаться, то участники рынка снизят ставки еще на минус 1-1,5 процентного пункта от ключевой", - отметили в банке. При этом в "Почта банке" предупредили, что планируют менять ставки по вкладам. "В целом на рынке с начала года доходность уменьшилась на 1-2 процентных пункта. В дальнейшем ситуация будет зависеть от риторики регулятора и конъюнктуры рынка, но маловероятно, что изменения будут больше 1 процентного пункта", - добавили в банке.

https://1prime.ru/20250421/gref-856886476.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, втб, мтс, псб