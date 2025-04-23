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ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/banki-856966484.html
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование - 23.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование
Банк России составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование, на первом месте оказался Газпромбанк, следует из сообщения на сайте регулятора. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T17:28+0300
2025-04-23T17:28+0300
экономика
банки
финансы
россия
газпромбанк
альфа-банк
банк россии
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк России составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование, на первом месте оказался Газпромбанк, следует из сообщения на сайте регулятора. "Банк России составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование. В ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования)", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что ЦБ усовершенствовал методику представления результатов: таблицы с индикаторами сформированы не только в соответствии со статусом кредитной организации (системно значимые и прочие банки), но и исходя из размера их розничной клиентской базы - более 5 миллионов кредитных договоров физических лиц. Это позволяет облегчить сравнение крупнейших розничных банков. Такими кредитными организациями в совокупности выдано около 90% кредитов граждан. Согласно ренкингу, на первое место по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг попал Газпромбанк, далее стоит Альфа-банк, на третьем месте Совкомбанк. Также в списке "Почта банк", Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк. ЦБ подчеркивает, что представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций. Для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах по вопросам кредитования физических лиц и данные отчетности кредитных организаций. "Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Обоснованные жалобы представляют относительно небольшую часть от общего потока, так как учитываются только те обращения, по которым подтверждены нарушения прав потребителей в ипотечном, потребительском или автокредитовании. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной", - также сообщает регулятор.
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банки, финансы, россия, газпромбанк, альфа-банк, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Газпромбанк, Альфа-банк, Банк России
17:28 23.04.2025
 
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

Банк России составил первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк России составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование, на первом месте оказался Газпромбанк, следует из сообщения на сайте регулятора.
"Банк России составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование. В ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования)", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что ЦБ усовершенствовал методику представления результатов: таблицы с индикаторами сформированы не только в соответствии со статусом кредитной организации (системно значимые и прочие банки), но и исходя из размера их розничной клиентской базы - более 5 миллионов кредитных договоров физических лиц. Это позволяет облегчить сравнение крупнейших розничных банков. Такими кредитными организациями в совокупности выдано около 90% кредитов граждан.
Согласно ренкингу, на первое место по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг попал Газпромбанк, далее стоит Альфа-банк, на третьем месте Совкомбанк. Также в списке "Почта банк", Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк.
ЦБ подчеркивает, что представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций. Для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах по вопросам кредитования физических лиц и данные отчетности кредитных организаций.
"Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Обоснованные жалобы представляют относительно небольшую часть от общего потока, так как учитываются только те обращения, по которым подтверждены нарушения прав потребителей в ипотечном, потребительском или автокредитовании. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной", - также сообщает регулятор.
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