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Четыре банка из топ-20 понизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Четыре банка из топ-20 понизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - 23.04.2025, ПРАЙМ

Четыре банка из топ-20 понизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Четыре банка из топ-20 по объему средств населения с начала текущей недели понизили ставки по вкладам, диапазон снижения составил 0,25-0,94 процентного пункта,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T18:12+0300

2025-04-23T18:12+0300

2025-04-23T18:12+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Четыре банка из топ-20 по объему средств населения с начала текущей недели понизили ставки по вкладам, диапазон снижения составил 0,25-0,94 процентного пункта, говорится в пресс-релизе маркетплейса "Финуслуги". "Доходность по вкладам продолжает корректироваться. С начала текущей недели ставки по вкладам понизили четыре банка из топ-20 (диапазон снижения составил 0,25-0,94 п.п.). Ни один из банков не повышал ставки", - сообщается в материалах маркетплейса. Согласно сообщению, по состоянию на 23 апреля 2025 года средняя ставка в топ-20 банках по трехмесячным вкладам составила 19,82%, по полугодовым вкладам – 19,68%, по годовым - 18,64%. Отмечается, что относительно последнего заседания ЦБ по ключевой ставке (21 марта) больше всего снизилась средняя ставка, предлагаемая по годовым вкладам (снижение на 0,57 процентного пункта), средняя ставка по полугодовым вкладам упала на 0,53 п.п., по трехмесячным вкладам – на 0,48 п.п. "За этот период в 14 банках, входящих в топ-20, доходность по вкладам снизилась (диапазон снижения составил 0,10-2,30 п.п.). При этом в двух банках доходность выросла (диапазон роста небольшой, на 0,3-1,0 п.п.)", - говорится в сообщении. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.

https://1prime.ru/20250423/banki-856966484.html

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