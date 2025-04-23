https://1prime.ru/20250423/baza-856954150.html
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе - 23.04.2025, ПРАЙМ
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе
Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу, где разместят около 250 военных, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:23+0300
2025-04-23T13:23+0300
2025-04-23T13:23+0300
россия
общество
москва
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу, где разместят около 250 военных, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус. "Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", - приводит слова Каруса эстонская телерадиовещательная компания ERR. Он также добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. "На начальном этапе речь идет примерно о 200-250 военных единовременно", - уточнил Карус.
https://1prime.ru/20250418/estoniya-856824386.html
москва
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, эстония
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ЭСТОНИЯ
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе
Эстония планирует создать военную базу в Нарве, где разместят 250 военных
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу, где разместят около 250 военных, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус.
"Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", - приводит слова Каруса эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Он также добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. "На начальном этапе речь идет примерно о 200-250 военных единовременно", - уточнил Карус.
На границе с Эстонией выстроилась очередь желающих попасть в Россию