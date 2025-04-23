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Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе - 23.04.2025, ПРАЙМ

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе

Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу, где разместят около 250 военных, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:23+0300

2025-04-23T13:23+0300

2025-04-23T13:23+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу, где разместят около 250 военных, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус. "Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе", - приводит слова Каруса эстонская телерадиовещательная компания ERR. Он также добавил, что на базе будет происходить ротация различных подразделений. "На начальном этапе речь идет примерно о 200-250 военных единовременно", - уточнил Карус.

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россия, общество , москва, эстония