Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/benzin-856970190.html
Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте
Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте - 23.04.2025, ПРАЙМ
Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,1% по сравнению с февралем, а цена бензина - на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:04+0300
2025-04-23T19:04+0300
экономика
росстат
бензин
дизельное топливо
цены на дизель
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52b33dbe765165c273173ac97fc5998c.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,1% по сравнению с февралем, а цена бензина - на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в РФ за март составила 0,7%. При этом в марте по сравнению с мартом прошлого года рост цен на дизтопливо составил 9%, а на бензин - 12,3%. С начала этого года бензин подорожал в стране в среднем на 1,7%, дизельное топливо - на 1,2%. В марте изменение потребительских цен на бензин на 0,6% и более отмечалось в 31 регионе РФ, заметнее всего – в Томской, Ярославской и Ленинградской областях (+1,3%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах. Более всего – в Республике Тыва (-3,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,9% и 0,8% соответственно. Цены производителей на бензин в марте по сравнению с февралем в среднем стали ниже на 1%. В 9 субъектах РФ бензин стал дешевле. Более всего цены на него снизились в Москве (-8,2%), Пермском крае (-7,1%), Иркутской области (-6,7%), Омской области (-5,9%). Повышение цен отмечено в 6 субъектах. Более всего - в Тюменской области (+9,8%) и Астраханской области (+8,1%). В Сахалинской области цены на бензин остались на уровне февраля 2025 года. Цены производителей на нефть в марте по сравнению с февралем снизились на 13,3%, а по сравнению с декабрем 2024 года - на 8,3%, снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом в марте по сравнению с февралем составило 1,3%, а по сравнению с декабрем 2024 гола они выросли на 0,2%.
https://1prime.ru/20250418/benzin-856821722.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2053f4882505fb3355f1879a4afa6270.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат, бензин, дизельное топливо, цены на дизель, цены на бензин
Экономика, Росстат, Бензин, дизельное топливо, цены на дизель, цены на бензин
19:04 23.04.2025
 
Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте

Росстат: средняя цена дизтоплива на АЗС за март выросла на 0,6%, бензин подорожал на 0,1%

© fotolia.com / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© fotolia.com / Sandor Jackal
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,1% по сравнению с февралем, а цена бензина - на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата.
Инфляция в РФ за март составила 0,7%. При этом в марте по сравнению с мартом прошлого года рост цен на дизтопливо составил 9%, а на бензин - 12,3%. С начала этого года бензин подорожал в стране в среднем на 1,7%, дизельное топливо - на 1,2%.
В марте изменение потребительских цен на бензин на 0,6% и более отмечалось в 31 регионе РФ, заметнее всего – в Томской, Ярославской и Ленинградской областях (+1,3%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах. Более всего – в Республике Тыва (-3,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,9% и 0,8% соответственно.
Цены производителей на бензин в марте по сравнению с февралем в среднем стали ниже на 1%. В 9 субъектах РФ бензин стал дешевле. Более всего цены на него снизились в Москве (-8,2%), Пермском крае (-7,1%), Иркутской области (-6,7%), Омской области (-5,9%). Повышение цен отмечено в 6 субъектах. Более всего - в Тюменской области (+9,8%) и Астраханской области (+8,1%). В Сахалинской области цены на бензин остались на уровне февраля 2025 года.
Цены производителей на нефть в марте по сравнению с февралем снизились на 13,3%, а по сравнению с декабрем 2024 года - на 8,3%, снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом в марте по сравнению с февралем составило 1,3%, а по сравнению с декабрем 2024 гола они выросли на 0,2%.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю
18 апреля, 15:42
 
ЭкономикаРосстатБензиндизельное топливоцены на дизельцены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала