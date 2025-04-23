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Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте

Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте - 23.04.2025, ПРАЙМ

Росстат отметил рост средней цены дизтоплива и бензина в марте

Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,1% по сравнению с февралем, а цена бензина - на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:04+0300

2025-04-23T19:04+0300

2025-04-23T19:04+0300

экономика

росстат

бензин

дизельное топливо

цены на дизель

цены на бензин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,1% по сравнению с февралем, а цена бензина - на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в РФ за март составила 0,7%. При этом в марте по сравнению с мартом прошлого года рост цен на дизтопливо составил 9%, а на бензин - 12,3%. С начала этого года бензин подорожал в стране в среднем на 1,7%, дизельное топливо - на 1,2%. В марте изменение потребительских цен на бензин на 0,6% и более отмечалось в 31 регионе РФ, заметнее всего – в Томской, Ярославской и Ленинградской областях (+1,3%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах. Более всего – в Республике Тыва (-3,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,9% и 0,8% соответственно. Цены производителей на бензин в марте по сравнению с февралем в среднем стали ниже на 1%. В 9 субъектах РФ бензин стал дешевле. Более всего цены на него снизились в Москве (-8,2%), Пермском крае (-7,1%), Иркутской области (-6,7%), Омской области (-5,9%). Повышение цен отмечено в 6 субъектах. Более всего - в Тюменской области (+9,8%) и Астраханской области (+8,1%). В Сахалинской области цены на бензин остались на уровне февраля 2025 года. Цены производителей на нефть в марте по сравнению с февралем снизились на 13,3%, а по сравнению с декабрем 2024 года - на 8,3%, снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом в марте по сравнению с февралем составило 1,3%, а по сравнению с декабрем 2024 гола они выросли на 0,2%.

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