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Фондовые индексы АТР растут после выхода статистики по Австралии и Японии
Фондовые индексы АТР растут после выхода статистики по Австралии и Японии - 23.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут после выхода статистики по Австралии и Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после выхода статистики по экономике Австралии и Японии,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после выхода статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,04%, до 3 301,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 1 924,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,43%, до 22 086 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,54%, до 2 524,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 7 924,6 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,99%, до 34 900,5 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в апреле снизился до 51,4 пункта с 51,6 пункта в марте, аналитики ожидали снижение до 49,5 пункта. PMI услуг Австралии снизился до 51,4 пункта с 51,6 пункта, промышленности – до 51,7 пункта после 52,1 пункта в марте. Композитный PMI Японии в апреле, по предварительной оценке, увеличился до 51,1 пункта с 48,9 пункта в марте, аналитики прогнозировали показатель на уровне 48 пунктов. PMI услуг страны вырос до 52,2 пункта с 50 пунктов месяцем ранее, промышленности - до 48,5 пункта с 48,4 пункта в марте.
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рынки, торги, индексы, австралия, япония, москва, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР растут после выхода статистики по Австралии и Японии
Биржи АТР растут после выхода статистики из Австралии и Японии
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются после выхода статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,04%, до 3 301,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 1 924,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,43%, до 22 086 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,54%, до 2 524,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 7 924,6 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,99%, до 34 900,5 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в апреле снизился до 51,4 пункта с 51,6 пункта в марте, аналитики ожидали снижение до 49,5 пункта. PMI услуг Австралии снизился до 51,4 пункта с 51,6 пункта, промышленности – до 51,7 пункта после 52,1 пункта в марте.
Композитный PMI Японии в апреле, по предварительной оценке, увеличился до 51,1 пункта с 48,9 пункта в марте, аналитики прогнозировали показатель на уровне 48 пунктов. PMI услуг страны вырос до 52,2 пункта с 50 пунктов месяцем ранее, промышленности - до 48,5 пункта с 48,4 пункта в марте.
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже