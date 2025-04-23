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Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли - 23.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились на оптимизме в отношении мировой торговли и вслед за биржами | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T12:40+0300

2025-04-23T12:40+0300

2025-04-23T12:40+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились на оптимизме в отношении мировой торговли и вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3 296,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,77%, до 1 923,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,37%, до 22 072,62 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,57%, до 2 525,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,33%, до 7 920,5 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,89%, до 34 868,63 пункта. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на закрытом саммите инвесторов во вторник, что двум крупнейшим экономикам мира - Китаю и США - придется искать пути деэскалации, пишет агентство Блумберг. А президент США Дональд Трамп во время журналистского пула в Белом доме заявил, что пошлины против Китая будут "существенно" снижены. "Это то, чего инвесторы ждали довольно долго, и это, безусловно, позитивно для китайских акций", - прокомментировал агентству старший аналитик AT Global Markets в Сиднее Ник Твидейл (Ник Твидейл). Во вторник американские рынки выросли в пределах 3%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,71%. Рынки обратили внимание на недавнее заявление Трампа о том, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее. Инвесторы оценили и вышедшую ранее макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в апреле снизился до 51,4 пункта с 51,6 пункта в марте, аналитики ожидали снижения до 49,5 пункта. PMI услуг Австралии снизился также до 51,4 пункта с 51,6 пункта, промышленности – до 51,7 пункта после 52,1 пункта в марте (ожидались уровни в 50,1 пункта и 49 пунктов соответственно). Композитный PMI Японии в апреле, по предварительной оценке, увеличился до 51,1 пункта с 48,9 пункта в марте, аналитики прогнозировали показатель на уровне 48 пунктов. PMI услуг страны вырос до 52,2 пункта с 50 пунктов месяцем ранее, промышленности - до 48,5 пункта с 48,4 пункта в марте, прогнозы составляли 49,7 пункта и 47,8 пункта соответственно.

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рынки, торги, сша, китай, австралия, shenzhen composite, hang seng index, kospi