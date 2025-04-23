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СМИ: Британия и Франция готовы признать потерю территорий в пользу России

СМИ: Британия и Франция готовы признать потерю территорий в пользу России - 23.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия и Франция готовы признать потерю территорий в пользу России

Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ, сообщает газета Wall Street Journal со... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T01:07+0300

2025-04-23T01:07+0300

2025-04-23T01:07+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав РФ по итогам референдумов новые регионы. "Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", - говорится в сообщении. При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания "предпочли бы сделку", по которой Украина признает потерю территорий только "де-факто". Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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общество , мировая экономика, рф, крым, украина, владимир путин, new york post, нато, оон