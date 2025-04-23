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В Буэнос-Айресе переименуют станцию метро в честь папы Римского

В Буэнос-Айресе переименуют станцию метро в честь папы Римского - 23.04.2025, ПРАЙМ

В Буэнос-Айресе переименуют станцию метро в честь папы Римского

Глава правительства города Буэнос-Айрес Хорхе Макри внес в законодательное собрание столицы Аргентины проект закона о переименовании станции метро "Кафедральный | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T03:20+0300

2025-04-23T03:20+0300

2025-04-23T03:20+0300

общество

мировая экономика

буэнос-айрес

аргентина

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МЕХИКО, 23 апр - ПРАЙМ. Глава правительства города Буэнос-Айрес Хорхе Макри внес в законодательное собрание столицы Аргентины проект закона о переименовании станции метро "Кафедральный собор" (Catedral) линии D в "Кафедральный собор - папа Франциск" (Catedral - Papa Francisco) в честь покойного папы Римского, сообщила мэрия города. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года, став первым папой из Латинской Америки. До этого с 1998 года он был архиепископом Буэнос-Айреса. "Его близость к людям и простота проявлялись в постоянном использовании общественного транспорта в нашем любимом городе, в частности метро, которым он добирался до кафедрального собора и епископской резиденции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, направленному председателю законодательного собрания Кларе Муссио. По словам градоначальника, которые приводит мэрия, жители аргентинской столицы и пассажиры метро хранят "память о пастыре, который на платформах и в вагонах не переставал благословлять и приветствовать тех, кто обращался к нему за утешением или помощью". "Его имя навсегда останется в истории великих аргентинцев. Присвоение имени папы Франциска нынешней станции "Кафедральный собор" не только станет искренней данью одной из самых выдающихся фигур новейшей истории, но и будет символическим жестом для будущих поколений, которые в этом названии найдут прочную связь с наследием первого аргентинского и буэнос-айресского папы", - сказано в документе.. Проект предусматривает исключение из действия статьи пятой Закона №83, согласно которой переименование улиц и общественных мест в честь умерших допускается не ранее чем через десять лет после их кончины. Власти аргументируют это значимостью фигуры понтифика для всей страны.

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общество , мировая экономика, буэнос-айрес, аргентина, ватикан