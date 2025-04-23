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Средний чек за абонементы в фитнес-клубах России вырос на 13,4%

Средний чек за абонементы в фитнес-клубах России вырос на 13,4% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Средний чек за абонементы в фитнес-клубах России вырос на 13,4%

Средний чек за абонементы и занятия в фитнес-клубах России в первом квартале 2025 года увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T04:29+0300

2025-04-23T04:29+0300

2025-04-23T04:29+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Средний чек за абонементы и занятия в фитнес-клубах России в первом квартале 2025 года увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2113 рублей, говорится в исследовании программы лояльности "СберСпасибо", которое есть у РИА Новости. "Сумма транзакций за абонементы и занятия в фитнес-клубах, залах и студиях за год увеличилась на 18%. Средний чек вырос с 1864 до 2113 рублей, а количество покупок - на 4%", - говорится в исследовании. Также в материале отмечается, что общий средний чек в категории "спорт и фитнес" вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - каждая покупка теперь обходится в среднем в 2656 рублей. "В категории спортивных товаров за тот же период общая сумма покупок выросла только на 4%, а средний чек поднялся с 2988 рублей до 3198 рублей, хотя общее число транзакций снизилось на 8%", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что март 2025 года показал самые высокие траты в сегменте "спортивные товары", а февраль 2025-го оказался самым "скромным" месяцем. Исследование проводилось в период с 1 января по 31 марта 2024 года и с 1 января по 31 марта 2025 года. Исследование включило транзакции 27 миллионов пользователей, включая динамику среднего чека, общее количество покупок и суммарные объемы трат.

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