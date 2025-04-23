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Президент Чехии призвал к поиску компромисса для мира на Украине

Президент Чехии призвал к поиску компромисса для мира на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ

Президент Чехии призвал к поиску компромисса для мира на Украине

Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T22:46+0300

2025-04-23T22:46+0300

2025-04-23T22:46+0300

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ПРАГА, 23 апр – ПРАЙМ. Для достижения мира на Украине необходим компромисс, однако он не должен быть ультиматумом для Киева, заявил в среду президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. "Для достижения мира (на Украине – ред.) необходим компромисс. Однако компромисс не должен быть выполнением ультиматума для Украины. Поэтому, когда США выступили с лозунгом "Мир через силу", я посчитал это теми действиями, которые могут вести к цели", - заявил Павел журналистам в среду во время посещения Краловеградецкого края (на востоке страны). Павел, как отмечает агентство ЧТК, пожаловался на то, что, по его словам, гораздо большее давление со стороны США на Украину, чем на Россию. По мнению Павела, возможные территориальные уступки со стороны Украины должны носить временный характер. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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чехия, украина, россия, крым, владимир путин, сша