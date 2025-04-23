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Число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10% - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10%
Число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10%
Количество микрофинансовых организаций (МФО) к концу 2025 года сократится на 10% - до 815 компаний на фоне роста конкуренции на рынке потребительских... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T00:28+0300
2025-04-23T00:28+0300
бизнес
экономика
финансы
москва
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Количество микрофинансовых организаций (МФО) к концу 2025 года сократится на 10% - до 815 компаний на фоне роста конкуренции на рынке потребительских микрозаймов, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Количество МФО, по нашим прогнозам, сократится на 10%, до 815 компаний к концу 2025 года на фоне повышения конкуренции на рынке потребительских микрозаймов", - говорится в обзоре рейтингового агентства. Аналитики агентства отмечают, что операционные расходы рынка, в том числе маркетинговые, будут не ниже уровня 2024 года, что продолжит подталкивать небольшие компании к добровольному выходу из реестра в дополнении к регуляторным нововведениям. По данным рейтингового агентства, за 2024 год количество микрофинансовых организаций сократилось на 11% и на 1 января 2025 года насчитывалось 902 компании. "Динамика сокращения рынка замедлилась относительно 2023 года (минус 13% игроков), в котором были введены макропруденциальные лимиты и снизились предельные процентные ставки, что оттолкнуло новых игроков от входа на рынок", - подчеркивается в материале.
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бизнес, финансы, москва
Бизнес, Экономика, Финансы, МОСКВА
00:28 23.04.2025
 
Число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10%

"Эксперт РА": число микрофинансовых организаций к концу 2025 года сократится на 10%

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Количество микрофинансовых организаций (МФО) к концу 2025 года сократится на 10% - до 815 компаний на фоне роста конкуренции на рынке потребительских микрозаймов, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
"Количество МФО, по нашим прогнозам, сократится на 10%, до 815 компаний к концу 2025 года на фоне повышения конкуренции на рынке потребительских микрозаймов", - говорится в обзоре рейтингового агентства.
Аналитики агентства отмечают, что операционные расходы рынка, в том числе маркетинговые, будут не ниже уровня 2024 года, что продолжит подталкивать небольшие компании к добровольному выходу из реестра в дополнении к регуляторным нововведениям.
По данным рейтингового агентства, за 2024 год количество микрофинансовых организаций сократилось на 11% и на 1 января 2025 года насчитывалось 902 компании.
"Динамика сокращения рынка замедлилась относительно 2023 года (минус 13% игроков), в котором были введены макропруденциальные лимиты и снизились предельные процентные ставки, что оттолкнуло новых игроков от входа на рынок", - подчеркивается в материале.
 
ЭкономикаБизнесФинансыМОСКВА
 
 
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