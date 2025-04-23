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Трамп отказался увольнять главу ФРС, передает CNN

Трамп отказался увольнять главу ФРС, передает CNN - 23.04.2025, ПРАЙМ

Трамп отказался увольнять главу ФРС, передает CNN

Президент США Дональд Трамп отказался от намерений отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как его... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:15+0300

2025-04-23T16:15+0300

2025-04-23T16:15+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от намерений отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как его экономические советники предупредили о серьёзных последствиях такого решения для финансовых рынков, сообщает в среду телеканал CNN. Ранее Трамп активно критиковал Пауэлла, обвиняя его в недостаточно быстром снижении процентных ставок и публично призывая к немедленному увольнению главы ФРС. Однако во вторник, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент изменил свою позицию. "У меня нет намерения его увольнять", - заявил он. По информации источников CNN, слова Трампа вызвали облегчение как среди участников финансовых рынков, так и внутри администрации президента. Экономические советники Белого дома ранее неоднократно предупреждали Трампа о том, что увольнение Пауэлла может привести к потрясениям, сопоставимым с последствиями развязанной им торговой войны с Китаем. После заявления президента фьючерсы на американские фондовые индексы заметно выросли: индекс Dow Jones прибавил 1,9%, S&P 500 – 2,6%, а Nasdaq – 3%. Инвесторы вновь начали активно скупать облигации Казначейства США, что привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций до уровня 4,3%. В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ранее заявляла, что президент вправе выражать недовольство действиями ФРС и требовать снижения ставок. Однако высокопоставленные чиновники администрации предупреждали Трампа о юридических и экономических рисках, которые, по их мнению, неизбежно повлечет увольнение главы центробанка США.

https://1prime.ru/20250423/dollar-856944203.html

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сша, китай, дональд трамп, джером пауэлл, cnn, dow jones, nasdaq composite